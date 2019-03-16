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Охотник за экзопланетами: в Европе готовят к запуску уникальный космический аппарат

Сегодня, 17:46

"Хеопс" будет искать планеты, пригодные для жизни землян

Охотник за экзопланетами: в Европе готовят к запуску уникальный космический аппарат Евросоюз «Хеопс» будет искать планеты, пригодные для жизни землян

В Испании готовят к запуску космический аппарат "Хеопс". Его задача – исследовать планеты за пределами Солнечной системы. И, возможно, найти пригодную для жизни человека.

Внимание астронавтов всего мира приковано к центру в окрестностях Мадрида, где готовят к запуску космический аппарат "Хеопс" (Cheops, или CHaracterising ExOPlanets Satellite), у него также есть ласковое прозвище – "охотник за экзопланетами". Так называют планеты, расположенные за пределами Солнечной системы. Именно для их исследования и создали "Хеопс".

"Мы сфокусируемся на планетах не очень большого размера – таких, как Земля или Нептун. Нас действительно интересует: а что же это за планеты и из чего они состоят?" – говорит ученая проекта "Хеопс" Кейт Исаак.

Новые объекты "Хеопс" искать не будет, а сосредоточится на телах, уже открытых до него. Наиболее интересный объект – планета Кеплера: ведь она вращается вокруг звезды, подобной Солнцу. И чисто теоретически может быть пригодна для жизни.

"Мы наблюдаем за объектами, которые расположены в миллионах километрах от Земли. Поэтому должны изобрести что-то совершенно новое для таких дальних исследований", – рассказывает проектный менеджер Андрес Борзес Алейо.

Главное "оружие" "Хеопса" – телескоп с диаметром зеркала в 32 сантиметра. Благодаря высокой точности, летательный аппарат сможет измерять радиус внесолнечных планет, а уже ученые будут делать выводы об их массе и составе.

"Чтобы создать аппарат, который бы поддерживал стабильные показатели – скажем, температуру, – ушло много времени. Сейчас "Хеопс" обладает щитом, защищающим механизмы от прямых солнечных лучей, – говорит ученый проекта "Хеопс" Никола Рандо.

"Щит" обладает еще одной функцией: он оснащен батареями, которые будут получать солнечную энергию и обеспечивать полет "Хеопса", который рассчитан на три с половиной года. Спустя несколько недель аппарат перевезут из Испании во Французскую Гвиану – с территории которой в октябре этого года его и запустят в космос.

Ранее сообщалось, что компания Toyota создала "маршрутку" для Луны . Лунный автобус работает на солнечных батареях и сможет проезжать до 10 тысяч километров.

А тем временем на "Марсе" обнаружили странных существ . На смертельном "марсианском павильоне" ученые обнаружили условия для жизни.

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Тег Испания, космос, исследования, солнечная система, хеопс

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