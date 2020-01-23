Операция на позвоночнике за 20 минут: как работает робот-хирург в Таллинне (видео)

После малоинвазивной операции пациент может отправиться домой уже на следующее утро

Встать и пойти домой на утро после сложной операции на позвоночнике – это стало реальностью в Эстонии. Там появился современный робот-хирург, который позволяет оперировать через небольшие разрезы. А сама операция, несмотря на сложность, длится не более получаса. Репортаж наших коллег из Радио Свобода.

В стерильных костюмах и респираторных масках мы шагаем в будущее – в современную операционную таллиннского госпиталя. Здесь вот-вот возьмется за работу робот-хирург. У пациента серьезная травма спины. Операцию сделают через небольшие разрезы, а робот застрахует от врачебной ошибки.

Все идет по плану, но вдруг ошибку выдает техника. На видеосвязи – производители работа хирурга. Медики устраняют проблему, мы ждем за дверью. Через пятнадцать минут эстонские хирурги возвращаются к штатному режиму работы. На компьютере планируют ход операции.

И вот уже одевают хирурга, а вслед за ним и робота-хирурга. Механическая рука работает, как навигационная система. Подносит специальную трубку к конкретному месту, врач через нее делает маленький разрез, затем отверстие в позвоночнике, в который закручивает шуруп.

В операционной легкая атмосфера, хирург Расмус шутит и смеется – робот значительно облегчает и ускоряет операцию. Таких машин в Европе пока только три и первая появилась именно в Таллинне. Всего за 21 минуту установлены все восемь шурупов и вот на позвоночнике уже закрепляют металлический каркас.

Врачи делают контрольный рентген, результатом довольны. Завтра утром уже можно будет выписывать из больницы пациента. Он встанет на ноги и отправится домой. Хирургу остается только зашить маленькие отверстия в коже и зафиксировать швы медицинским степлером.

Так как хирургические инструменты направляет робот, а не человек, пациентам больше не нужно делать рентген на каждом этапе операции и это уменьшает дозы радиации.

Таави Тоомела руководитель Таллиннского центра хирургии позвоночника:

"Роботы этого класса стоят около миллиона евро. Я думаю, что малоинвазивные операции это будущее. И здесь роботы лучше пригодились".

Робота-хирурга для таллиннского госпиталя приобрели за средства инвесторов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Украине робот Да Винчи провел уникальную операцию по удалению раковой опухоли. Изобретение NASA теперь есть в Украине и уже известна примерная стоимость операции.

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