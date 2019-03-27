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В Украине робот Да Винчи провел уникальную операцию по удалению раковой опухоли

Сегодня, 05:18

Изобретение NASA теперь есть в Украине и уже известна примерная стоимость операции

В Украине робот Да Винчи провел уникальную операцию по удалению раковой опухоли Украина Изобретение NASA теперь есть в Украине и уже известна примерная стоимость операции

Изобретение специалистов космического агентства NASA. Американский робот-хирург Да Винчи провел уникальную операцию в Украине по удалению раковой опухоли. Все движения – математически точны. Правда, без помощи людей не обошлось – руководит им опытный украинский врач.

Пациент – 54-летний мужчина с раком простаты, вторая стадия. Впервые в Украине опухоль удалит робот. Чтобы все было безупречно – машину сначала настраивают.

Роботом управляет опытный хирург Николай Соснин. Он садится за специальный монитор, глаза медика – это 3D-камера, а руки – специальные щупальца. Миллиметр за миллиметром они удаляют злокачественную опухоль.

"Берете джойстиками и делаете движение, что вам нужно взять какую-то ткань… Робот внутри пациента раздвигает свои манипуляторы и тоже берет ткань ту, которую вы видите. Если вам нужно прошить какую-то ткань или сосуд, то вы берете иголку", – рассказал хирург.

Делать сложнейшие операции с помощью робота украинские хирурги учились у специалистов США, Бельгии и Израиля. Такой способ позволяет уменьшить разрез. Лишь несколько косметических проколов и миллиметровые клешни машины доберутся до любого органа.

"Они обладают способностью двигаться на 360 градусов и подлезть под такие места брюшной полости и под такие места анатомические структуры органов, чего нельзя сделать при обычной хирургии", – рассказал еще один хирург Андрей Григоренко.

Робот Да Винчи – изобретение специалистов космического агентства NASA. Американцы разработали его для военных медиков. Сейчас машины оперируют гражданских во всем мире. Да Винчи – пока единственный в Украине.

"Цена на операции пока мы планируем (будет) около четырех тысяч долларов. В Европе это стоит значительно дороже. Тот пациент, который сегодня приехал, он уже даже был записан в Чехию, которая ему там должна была обойтись в 12 тысяч евро", – рассказал хирург Евгений Антонюк.

Делать операции с помощью роботов можно дистанционно, говорят хирурги. Медик находится в одной стране, а машина оперирует в другой. Главное – качественный интернет. Украинские медики конкурента не боятся, ведь работы еще не скоро вытеснят экстренную хирургию, если требуется немедленная операция и нет времени на получасовые настройки. К тому же, руководит роботом все равно человек.

Недавно мы писали, что в Украине представили программу по кардиохирургии, которая позволит проводить уникальные операции на сердце. Прорыв в украинской хирургии стал возможен благодаря разработкам отечественных светил науки – спасать смогут и младенцев, и стариков.

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Тег рак, робот, операция, хирург

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