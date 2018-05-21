Орбан решил "защитить" венгров Закарпатья

Сегодня, 13:53

Правительство Венгрии "пожаловалось" на Украину всем странам НАТО

Виктор Орбан. Фото: AFP
Виктор Орбан. Фото: AFP

Новое правительство Виктора Орбана на первом заседании приняло "Меморандум о защите закарпатских венгров". Об этом сообщает "Закарпатье-онлайн".

Торжественное заседание нового правительства Венгрии состоялось в Культурном центре Клебельсберга в Будапеште.

Как сообщил представитель премьера Берталон Гаваши, на своем первом заседании Кабинет министров принял указ о мандатах и полномочия членов правительства и принял меморандум о защите закарпатских венгров, который также был направлен премьер-министрам всех стран-членов НАТО и генеральному секретарю Альянса.

В этом документе венгерское правительство предлагает, чтобы страны НАТО учитывали проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами, которые, по мнению венгерских чиновников, нарушают права меньшинств.

Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.

Более детально о конфликте Украины и Киева читайте в материале "Новое правительство в Венгрии: стоит ли Украине надеяться на смягчение риторики Будапешта".
Венгрия, Украина, Закарпатье, венгры, орбан

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