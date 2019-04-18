Орбан во время кризиса в Украине предлагал Польше захватить украинские земли – СМИ

Орбан мечтает о пересмотре послевоенных границ в Европе, как Путин, заявил польский политик Славомир Нитрас

Фото: Getty Images

Во время кризиса в Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве захватить часть украинской территории и разделить ее между собой. Об этом заявил польский политик, член оппозиционной партии "Гражданская платформа" Славомир Нитрас, передает Onet.pl.

"Орбан мечтает о таком изменении (послевоенного порядка), я это знаю. Виктор Орбан убеждал нас, чтобы во время украинского кризиса занять землю и поделиться ею. Он мечтает о пересмотре границ в Европе, как Владимир Путин. Венгрия – это страна с большими комплексами", – сказал член оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Ранее СМИ писали, что восхищаясь российским президентом Владимиром Путиным, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает огромные шаги к тому, чтобы построить на Дунае подобие России.

В интервью итальянскому изданию Орбан хвалил Путина за то, что тот восстановил величие былой империи. Теми же самыми словами Орбан привык описывать собственные планы. Он хочет восстановить величие Венгрии. И – похоже, как Путин, – хочет иметь своих олигархов, свои СМИ и усмиренную оппозицию. Так же, как Путин, он хочет, чтобы Венгрия "поднялась с колен". И жалуется, что его политика не находит понимания".

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