Организовали подпольную фабрику: в Польше арестованы украинцы

Семерым задержанным грозит как минимум большой штраф либо до пяти лет лишения свободы

Организовали подпольную фабрику: в Польше арестованы украинцы 2019-03-28T12:58:00+02:00 Евросоюз Семерым задержанным грозит как минимум большой штраф либо до пяти лет лишения свободы

Правоохранительные органы Польши арестовали украинских граждан на подпольной табачной фабрике – сигареты на незаконном предприятии в Мазовецком воеводстве штамповали украинцы и армянин.

Во время рейда полиция задержала девять человек, но двоих впоследствии отпустили. Остальными грозит как минимум большой штраф либо до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что другую нелегальную табачную фабрику с украинцами разоблачили в конце прошлого года. На родине им обещали легальную работу, но в Польше отобрали документы, телефоны и личные вещи. Оказавшись буквально в рабском положении на предприятии в Великопольском воеводстве, они не могли связаться даже с родными, будучи вынужденными работать в две смены.

Мы также писали, что ранее в Польше правоохранители задержали 42-летнего местного гражданина, который организовал мошеннический "бизнес" – принуждал сотни иностранцев, в том числе и украинцев, к тяжелым работам.

Кроме того, в прошлом году в Варшавский окружной суд поступил обвинительный акт против двух граждан Украины и Польши, которые вербовали людей на рабскую работу в польских заведениях общественного питания.

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