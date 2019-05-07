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От выборов в Европарламент зависит судьба европейской интеграции — Макрон

7 мая, 04:22

Выборы в Европарламент: судьба европейской интеграции зависит от волеизъявления

Фото: AFP

Президент Франции Макро заявил, что Европа живет в важный и критический момент в связи с предстоящими европейскими выборами

Предстоящие выборы в Европарламент должны определить дальнейшую судьбу европейской интеграции. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Наша Европа живет в важный и критический момент в связи с предстоящими европейскими выборами", — сказал Макрон. По его словам, избирателям предстоит сделать выбор — "остановиться или идти дальше, чтобы улучшить ситуацию, чтобы иметь амбициозное видение Европы".

"Есть те, кто хочет разрушить Европу, кто хочет меньшей интеграции, меньше европейских амбиций", — отметил французский лидер. Но есть, по словам Макрона, также те, кто "хочет строить Европу для наших граждан, улучшить положение некоторых вещей, чтобы двигаться к Европе более суверенной, более сильной, более экологичной и социальной".

"И я хочу сказать, что мы выступаем за Европу суверенную. Нам нужна более суверенная и более сильная Европа в экономическом плане, в плане инноваций, в сфере искусственного интеллекта", — заявил Макрон.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.

Напомним, что главы государств и правительств Евросоюза обсудят на неформальном саммите, который пройдет в румынском Сибиу 9 мая, стратегию сообщества на ближайшие пять лет.. 

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Тег выборы, ЕС, Макрон

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Источник:

ТАСС

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