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Туск рассказал, о чем пообщаются главы государств и правительств ЕС на саммите

7 мая, 01:36

В июне Евросовет примет новую стратегическую повестку дня ЕС

Фото: president.gov.ua

Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на неформальном саммите, который пройдет в румынском Сибиу 9 мая, стратегию сообщества на ближайшие пять лет. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск в письме лидерам стран ЕС.

"Мы соберемся в Сибиу в День Европы, чтобы обсудить стратегические планы союза на предстоящие годы. В этом контексте я предлагаю принять „декларацию Сибиу", основанную на единстве и уверенности в наших общих действиях, — сказал он. — Прилагаю проект стратегической повестки дня на ближайшие пять лет".

По его словам, "по итогам обсуждений в Сибиу будет сформулирована стратегическая повестка ЕС на 2019–2024 годы, которая будет принята Евросоветом (на саммите ЕС — прим. ред) в июне". "В июне Евросовет примет новую стратегическую повестку дня ЕС, определив главные приоритеты, которыми Евросоюз будет руководствоваться в своей работе в течение следующих пяти лет. Для того, чтобы начать этот процесс, лидерам предлагается провести в Сибиу первое обсуждение вопроса о том, в каком направлении следует проводить политику ЕС в будущем на основе предлагаемого плана", — пояснил Туск.

Саммит в Сибиу — центральное мероприятие в рамках председательства Румынии в Совете ЕС, которое продлится до конца июня. Изначально предполагалось, что эта встреча станет первой без Великобритании в составе Евросоюза, и лидеры стран 27 планировали обсудить будущее ЕС без Лондона. Однако королевство так и не покинуло сообщество — ни 29 марта, ни 12 апреля. Новая дата Brexit назначена на 31 октября.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала готовиться к проведению выборов в Европейский парламент на фоне перспективы долгой отсрочки для Brexit.

Помещения городских советов и школы по всей стране уже забронированы как избирательные центры. Также размещаются заказы на изготовление десятков миллионов избирательных бюллетеней.

Правительство Британии заявило, что оно официально уведомило о проведении выборов и уже согласилось оплатить первоначальную подготовку.


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Тег ЕС, саммит, Туск, Европейский Совет

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Источник:

ТАСС

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