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Отравление Навального: в Бундестаге заговорили об отказе от "Северного потока – 2"

3 сентября, 10:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Завершение строительства газопровода может стать поощрением текущей политики Путина

Ситуация вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального выходит за границы германо-российских отношений и требует единого европейского жесткого ответа. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, передает DW.

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"В пересмотре нуждается буквально все", – подчеркнул он, назвав, в частности, газовые поставки и отказ от завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

По словам немецкого политика, завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" на данном этапе может стать поощрением текущей политики президента РФ Владимира Путина.

"Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима", – заявил он.

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Норберт Реттген – кандидат на пост главы Христианско-демократического Союза, который много лет возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы "Новичок". По ее словам, Москва должна ответить на вопросы о произошедшем с Навальным.

Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Германия отравление Алексей Навальный Северный поток 2
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