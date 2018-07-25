Отравление "Новичком": друг погибшей британки раскрыл новые детали

Роули сказал, что он вспоминает "косметическую бутылку", которую он подарил Стерджесс

Британец Чарли Роули, который отравился нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, случайно подарил бутылку с ядом своей партнерше Дон Стерджесс, думая, что это духи.

Об этом он рассказал в интервью The Sun.

Роули сказал, что он вспоминает "косметическую бутылку", которую он подарил Стерджесс.

"Я помню, что нашел косметическую бутылку, которую я подобрал, и подарил ее Дон. Я очень расстроен из-за того, что с ней произошло, это ужасно и шокирующее. Я все еще лечился, когда мне сказали, что она умерла. Я не думал, что смогу оправиться", – сказал Роули.

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Следствие считает, что организаторы покушения на Сергея и Юлию Скрипалей использовали бутылку для духов с "Новичком", чтобы распылить его на дверную ручку дома в Солсбери в марте. Затем они выбросили бутылку и вылетели из страны.

Через четыре месяца тот же флакон нашли 44-летняя Дон Стерджесс и ее партнер Чарли Роули.

Напомним, после нашумевшей истории с отравлением в Солсбери двойного агента ГРУ и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии английская полиция ведет расследование нового загадочного отравления двух человек в соседнем городке Эймсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером 30 июня без сознания, и в ночь на 9 июля стало известно о смерти женщины от "Новичка".

Ранее сообщалось, что женщина, которая отравилась в Эймсбери, перед инцидентом сбрызнула свои запястья жидкостью из флакона из-под духов. Как позже выяснилось, там находилось отравляющее вещество.

Погибшая 44-летняя Стерджес побрызгала на оба запястья "парфюмом", который нашла во время прогулки в парке. Как вспомнил еще один пострадавший, Чарли Роули, от него исходил странный запах, напоминающий аммиак. Скорее всего, он отравился потому, что дотронулся до ее запястья.

При обыске в квартире пострадавших полиция обнаружила небольшой флакон, в котором, по ее мнению, находилось ядовитое вещество. Высказывалось предположение, что пара могла подобрать его на помойке в Солсбери, где в марте были отравлены "Новичком" экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.