Отравление Скрипалей: СМИ сообщили о причастности двух группы из России

В полиции опасаются, что емкость из-под "Новичка" все еще в Великобритании и представляет угрозу для жителей

За покушением на экс-полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стоят две группы из России, считают в полиции Великобритании. Об этом сообщил The Mirror со ссылкой на источник в следственных органах.

Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Великобританию, другая – осуществила отравление. В настоящее время антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию.

Следователи установили, что емкость, в которой содержалось вещество и которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс.

По данным британской полиции, замаскированный под духи флакон был запечатан. При этом такой флакон можно купить только в России, отметил собеседник издания.

Также следователи опасаются, что использованная емкость с "Новичком" может все еще оставаться в Великобритании, чем представляет потенциальную угрозу для жителей.

Напомним, что не так давно следователи по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого.