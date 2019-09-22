Отравление в Эймсбери: пострадавший британец намерен судиться с Россией

Британец и его спутница Дон Стерджес 30 июня прошлого года были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии

/ Фото: AFP

Британец Чарльз Роули, который летом прошлого года подвергся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в городе Эймсбери, планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в 1 млн фунтов стерлингов (около 1,25 млн долларов). Об этом сообщила в газета "Дейли миррор" со ссылкой на адвоката Роули.

Британец и его спутница Дон Стерджес 30 июня прошлого года были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, однако после этого госпитализировали еще раз – с менингитом. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что смерть Стерджес наступила вследствие контакта с тем же веществом, от которого ранее в результате инцидента в Солсбери пострадали Сергей и Юлия Скрипали.

По словам адвоката Роули Патрика Магуайра, его подзащитный "продолжает страдать от серьезных побочных эффектов из-за того, что отравляющее вещество попало внутрь" его организма. Юрист отметил, что рекомендовал британцу подать в суд на российское правительство, которое, согласно утверждению Лондона, причастно к указанным инцидентам.

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Как проинформировал адвокат, путем подачи судебного иска Роули также намерен "добиться правды о том, что действительно произошло". "Это (инцидент – Ред.СС) очень сильно повлияло на мою жизнь, – приводит газета слова Роули. - Я хочу справедливости".

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Напомним, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома в Солсбери. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к данному инциденту.

Британская полиция объединила расследования по Солсбери и Эймсбери.

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