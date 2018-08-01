Ответ на российскую угрозу: Швеция хочет вооружиться американскими Patriot

Ожидается, что знаменитые системы противовоздушной обороны будут поставлены в Швецию к 2021 году

Правительство Швеции закупит американскую систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot – управлению материального обеспечения Минобороны страны уже дано соответствующее поручение, сообщил глава министерства Петер Хультквист.

По его словам, "это – важное, всеобъемлющее и большое дело". На вопрос, системы каких стран угрожают Швеции, он ответил: "Конечно, мы не говорим о прямых угрозах, но мы говорим о реалиях, в которых существуют такие угрозы – и они, в том числе, есть в России".

"У нас сегодня довольно старая система, которая не соответствует времени, в котором мы живем. Мы ожидаем первую поставку в 2021 году", – отметил министр.

При этом Хультквист не сообщил, во сколько обойдется бюджету данная система ПВО. Ранее было заявлено, что ее стоимость на первом этапе составит около 10 млрд шведских крон (1,14 млрд долларов), но в целом Patriot для Швеции будет стоить более чем вдвое дороже.

Планы военного развития Швеции до 2020 года предполагают приобретение системы ПВО среднего радиуса действия. Как писали шведские СМИ, Стокгольм хотел купить подержанное вооружение у Вашингтона или Парижа. Американские подразделения, обслуживающие Patriot, впервые участвовали в сентябре 2017 года в крупнейших за последние 23 года военных учениях в Швеции.

Ранее мы писали о том, что Литва хочет добиться размещения у себя американских зенитных ракет Patriot.

Напомним, в 2017 году НАТО развернуло четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, тогда как американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений. Система была развернута в Литве в рамках учений Tobruq legacy 2017, которые прошли с 11 по 22 июля.