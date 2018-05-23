Папа Римский пообещал помолиться за мир в Украине

Сегодня, 22:24

Папа Римский пообщался с украинскими военными паломниками

Фото: vaticannews.va
Фото: vaticannews.va

Папа Франциск, который в Ватикане попросил "плодов мира" для Украины, поздравил делегацию украинских военных и пообещал помолиться за мир в Украине.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Приветствую украинских паломников, которые участвовали в 60-ом Международном Военном Паломничестве в Люрд. Неустанно молю Господа, чтобы заживил раны, нанесенные войной, и одарил своим миром дорогую украинскую землю. Пусть Господь Бог благословит всех вас!" – этими словами Папа Франциск поприветствовал делегацию украинских военных, которая участвовала в общей аудиенции в среду, 23 мая 2018 года.

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Как сообщает Департамент информации УГКЦ, нынешняя делегация  военных паломников с Украины,включающая 200 человек, была самой многочисленной за все годы.  В нее вошли: военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины; воины,  раненные во время АТО; женщины, потерявшие  своих мужей на войне; курсанты и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного.

Делегацию возглавил владыка Михаил Колтун, руководитель Департамента военного капелланства УГКЦ. Украинские военные участвуют в Международном паломничестве в Люрд с 1996 года.

Ранее Папа Римский Франциск призвал все страны поддержать диалог, чтобы снизить напряжение на Корейском полуострове и проработать законодательный запрет ядерного оружия. 

Напомним, Папа Римский во время рождественской молитвы просил мира для Украины.
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