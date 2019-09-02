Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь

/ Фото: AFP

Папа Римский Франциск застрял в лифте в своей резиденции и опоздал на воскресную проповедь в Ватикане

Об этом сообщает Sky News.

Папа Римский в воскресенье провел 25 минут в застрявшем лифте и опоздал на аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане. Лифт остановился из-за падения напряжения. Освобождать понтифика пришлось пожарным.

Выйдя к верующим на семь минут позже, понтифик извинился перед ними и призвал поаплодировать своим спасителям.

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"Я так им благодарен, и через 25 минут трудов им удалось запустить лифт заново", - сказал Папа Римский.

Как сообщает агентство ANSA, поломка случилась с личным лифтом Папы. На нем можно подняться на третий этаж Апостольского дворца, с балкона которого понтифик проводит проповеди. Лифт ведет в папские апартаменты. Франциск жить в них отказался, однако он пользуется ими в воскресенье и в дни некоторых мероприятий.

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Ранее Папе Римскому Франциску предложили временно стать вегетарианцем, а взамен получить миллион долларов, который он сможет потратить на благотворительность.

Также мы писали, что во время беседы с журналистом Эудженио Скальфари понтифик заявил, что ада не существует.

Смотрите видео: Маленький мальчик прервал речь Папа Римского:

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