Париж парализован протестами: впечатляющие фото из столицы Франции
Манифестанты крушили витрины, "обменники" и жгли банкоматы, не обошлось и без столкновений с полицией
Францию захлестнула новая волна протестов, которые объединили профсоюзы и движение так называемых "желтых жилетов" – на улицы практически по всей стране вышли около 300 тыс. человек.
В Париже митингующие с закрытыми шарфами лицами били витрины, уничтожили пункт обмена валют и подожгли банкомат. Несмотря на это, правоохранители как-либо вмешиваться в происходящее не стали.
Попытка участников протеста прорваться к перекрытой на время марша площади в районе церкви Мадлен закончилась столкновениями с полицией, в ходе которых в стражей порядка полетели камни и бутылки. Чтобы усмирить и разогнать разъяренную толпу, полицейские применили слезоточивый газ.
Профсоюзы требуют у правительства повысить на 20% минимальную зарплату, уравнять условия труда для мужчин и женщин и провести налоговую реформу.
Напомним, в столице страны прошла акция так называемых "красных шарфов", которые выступили против насилия во время протестов "желтых жилетов".
Кроме того, сообщалось, что правительство Франции рассматривает вариант проведения референдума по самому широкому кругу вопросов в ответ на требования "желтых жилетов".
Также мы писали, что в январе во Франции вынесли обвинительные приговоры в отношении около тысячи участников беспорядков, происходивших во время манифестаций движения "желтых жилетов".
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