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Парламентская ассамблея ОБСЕ переизбрала президента

9 июля, 00:41

Церетели является представителем оппозиционной партии Европейская Грузия

Фото: ПА ОБСЕ
Фото: ПА ОБСЕ.

Депутата Парламента Грузии Гиги Церетели переизбрали на пост президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ на 2019-2020 гг.

Как этом сообщает civil.ge, Выступая на 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 4-8 июля, Церетели поблагодарил депутатов за поддержку и отметил, что политик обязан "отвечать потребностям людей".

Отмечается, что Церетели является представителем оппозиционной партии "Европейская Грузия". Он был назначен исполняющим обязанности президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью декларации стала резолюция с осуждением аннексии Крыма.

Как мы писали ранее,  российская делегация выступила против резолюции комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая осудила действия Кремля и отказалась признать захват россиянами Крыма.

В частности, член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак заявил, что "новый начальник Генштаба украинской армии признал, что инцидент в Керченском проливе был провокацией украинского государства".

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Тег обсе, церетели, глава, избрание, парламентская ассамблея

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