Парламентская ассамблея ОБСЕ переизбрала президента
Церетели является представителем оппозиционной партии Европейская Грузия
Депутата Парламента Грузии Гиги Церетели переизбрали на пост президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ на 2019-2020 гг.
Как этом сообщает civil.ge, Выступая на 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 4-8 июля, Церетели поблагодарил депутатов за поддержку и отметил, что политик обязан "отвечать потребностям людей".
Отмечается, что Церетели является представителем оппозиционной партии "Европейская Грузия". Он был назначен исполняющим обязанности президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в ноябре 2017 года.
Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью декларации стала резолюция с осуждением аннексии Крыма.
Как мы писали ранее, российская делегация выступила против резолюции комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая осудила действия Кремля и отказалась признать захват россиянами Крыма.
В частности, член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак заявил, что "новый начальник Генштаба украинской армии признал, что инцидент в Керченском проливе был провокацией украинского государства".
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