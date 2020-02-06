Паспорт экс-премьера Британии нашли в туалете

Документы Дэвида Кэмерона лежали рядом с пистолетом на борту самолета British Airways

Дэвид Кэмерон. Фото: REUTERS/Simon Dawson

В Великобритании разразился скандал с телохранителем бывшего премьер-министра королевства Дэвида Кэмерона.

Как сообщает Daily Mail, сопровождавший экс-премьера государственный охранник забыл в туалете летевшего в Британию самолета свой пистолет, а также два паспорта – свой и Кэмерона.

Инцидент произошел на рейсе British Airways из Нью-Йорка, где экс-премьер отдыхал с женой, в Лондон 3 февраля.

Реклама

Оружие, предположительно Glock 17, обнаружил один из пассажиров перед взлетом. Он сразу же сдал пистолет экипажу, что спровоцировало часовую задержку рейса.

Хотя пилот объявил по громкой связи, что офицерам охраны можно проносить личное оружие в ручной клади, уладить конфликт удалось лишь после того, как пистолет оставили за пределами самолета.

В тренде Сенат оправдал Трампа: импичмент провалился

Полиция Лондона уже начала расследование в связи с произошедшим. Забывчивого офицера отстранили.

У Кэмерона комментировать случившееся отказались, а в British Airways подтвердили право офицеров полиции при определенных обстоятельствах проносить оружие на борт.

Напомним, что Дэвид Кэмерон занимал кресло премьер-министра Великобритании шесть лет – с 2010 по 2016 год. Он ушел в отставку после референдума о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, на котором большинство британцев высказались за Brexit.

А в прошлом году опасный инцидент произошел на борту другого самолета British Airways – после посадки в испанской Валенсии салон лайнера затянуло едким дымом. Покидать самолет пассажирам пришлось по надувным трапам, из-за чего более 10 человек пострадали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама