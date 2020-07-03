Польша снова ввела карантин для украинцев

Исключения сделали только для нескольких категорий граждан

Польша передумала пускать в страну авиапассажиров из Украины без обязательного карантина. Новый указ начинает действовать с сегодняшнего дня, 3 июля. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте МВД Польши.

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Исключения сделали только для нескольких категорий лиц. Так, после пересечения границы не идти на самоизоляцию разрешается ученикам, студентам различных форм обучения, слушателям учреждений последипломного образования, аспирантам, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не сидеть на карантине также смогут те, кто занимается научной или исследовательской работой.

Кроме того, от прохождения 14-дневного карантина в Польше также освобождены: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.

Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

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Ранее мы сообщали, что на границе с Польшей образовались 10-километровые очереди. Польские пограничники тщательно проверяли украинцев.

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Как наших граждан во время закрытия границ эвакуировали из Польши – смотрите видео:

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