Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала более 700 тыс. голосов

29 августа, 03:42

В парламенте обязаны рассмотреть вопрос петиции, и даже провести дебаты

/ Фото: AFP

Петиция против приостановки работы британским парламентом за день набрала более 700 тыс. голосов, в среднем на сайте парламента регистрируют 100 тыс. голосов в час. Такие данные опубликованы на официальном сайте парламента Великобритании.

"Парламент не должен приостанавливать работу или распускаться до того момента, пока действие статьи 50-й (Лиссабонского договора – ред.) не будет достаточно продлено или пока не будет решено отказаться от намерения Великобритании выйти из ЕС", – говорится в сообщении петиции.

Наиболее активно проявляют свою позицию жители Лондона, Оксфорда и Кембриджа.

Реклама

Чтобы парламент рассмотрел петицию, она должна набрать более 10 тысяч голосов. Но депутаты имеют право не соглашаться на требования, указанные в петиции. Если же петиция набирает более 100 тысяч подписей, по правилам, в парламенте должны произойти дебаты по этому вопросу.

В тренде
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Фото: О. Иващенко

Как сообщалось, королева Великобритании Елизавета II одобрила план премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Приостановка работы парламента (пророгация) вступит в силу между 9 и 12 сентября и продлится до 14 октября. По плану премьера Бориса Джонсона на 14 октября назначена речь королевы в парламенте, в которой она огласит программу правительства.

В среду правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента. Королева в последние несколько веков всегда следует советам министров.

В качестве предлога для приостановки работы парламента Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

работа парламент петиция приостановка Brexit

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопрос
Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопросFun
"Украинцам не обращаться": ресторан в Польше попал в расистский скандалЕвросоюз
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в Португалии
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в ПортугалииЕвросоюз
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с Путиным
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с ПутинымРоссия
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить Украину
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить УкраинуПолитика
В Кремле сделали заявление о встрече
В Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровнеПолитика

Новости партнеров

Loading...