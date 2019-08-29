Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала более 700 тыс. голосов

В парламенте обязаны рассмотреть вопрос петиции, и даже провести дебаты

/ Фото: AFP

Петиция против приостановки работы британским парламентом за день набрала более 700 тыс. голосов, в среднем на сайте парламента регистрируют 100 тыс. голосов в час. Такие данные опубликованы на официальном сайте парламента Великобритании.

"Парламент не должен приостанавливать работу или распускаться до того момента, пока действие статьи 50-й (Лиссабонского договора – ред.) не будет достаточно продлено или пока не будет решено отказаться от намерения Великобритании выйти из ЕС", – говорится в сообщении петиции.

Наиболее активно проявляют свою позицию жители Лондона, Оксфорда и Кембриджа.

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Чтобы парламент рассмотрел петицию, она должна набрать более 10 тысяч голосов. Но депутаты имеют право не соглашаться на требования, указанные в петиции. Если же петиция набирает более 100 тысяч подписей, по правилам, в парламенте должны произойти дебаты по этому вопросу.

Как сообщалось, королева Великобритании Елизавета II одобрила план премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Приостановка работы парламента (пророгация) вступит в силу между 9 и 12 сентября и продлится до 14 октября. По плану премьера Бориса Джонсона на 14 октября назначена речь королевы в парламенте, в которой она огласит программу правительства.

В среду правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента. Королева в последние несколько веков всегда следует советам министров.

В качестве предлога для приостановки работы парламента Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства.

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