Курс на Brexit: Джонсон сообщил о приостановке работы парламента

Борис Джонсон / Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что британский парламент приостанавливает свою работу до 14 октября.

"Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, и именно поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября", – сказал он в среду в эфире телеканала Sky News.

Джонсон при этом отверг утверждение, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Он пояснил, что упомянутую внутреннюю повестку он обозначил во время вступления в должность в конце июля.

"Мы является новым правительством с замечательной программой (нацеленной на то), чтобы сделать наши улицы более безопасными, снизить уровень преступности, мы должны инвестировать в нашу фантастическую Национальную службу здравоохранения, поднять уровень финансирования образования, инвестировать в инфраструктуру, решить проблему (повышения) стоимости жизни. Для реализации этого нам требуется принятие нового законодательства", - сказал Джонсон.

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Таким образом парламентарии вернутся с летних каникул, как и было запланировано, 3 сентября, чтобы возобновить сессию парламента, начатую еще при прошлом премьер-министре Терезе Мэй. После чего с 9 сентября сессия будет приостановлена и возобновиться 14 октября.

Как написал Джонсон в письме депутатам Палаты общин, в разговоре с королевой Елизаветой II он запросил ее одобрения завершить текущую парламентскую сессию на второй неделе сентября. Британский премьер указал, что у парламентариев будет возможность выразить свое мнение по законодательной повестке дня, которую предложит правительство. Палата общин сможет обсудить программу правительства, в том числе его подход к реализации Brexit, в преддверии саммита ЕС 17–18 октября, а затем проголосовать 21 и 22 октября.

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По мнению экспертов, отсрочка с тронной речью королевы, в которой монарх по традиции представляет программу деятельности правительства на предстоящий парламентский год, в целом является обычной практикой в ситуации, когда новый кабинет министров должен сформулировать свои приоритеты. Однако в нынешней ситуации, когда до выхода королевства из ЕС остается чуть более двух месяцев, оно будет расценено как попытка премьера не дать законодателям возможности остановить Brexit.

Главный редактор и издатель журнала Politics First политолог Маркус Пападопулос ранее отметил, что отсрочка заседаний парламента с целью реализации Brexit может привести к вынесению вотума недоверия правительству Джонсона.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали о том, что Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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