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По сравнению с предыдущими годами смертность в Италии в марте увеличилась вдвое

1 апреля, 23:49

Елена Кузьмич

В Бергамо смертность увеличилась на 337%

Число смертей в марте на севере Италии увеличилось вдвое по сравнению со средним показателем за тот же период в 2015–2019 годах. Об этом сообщает Национальный статистический институт.

В Бергамо смертность увеличилась на 337% — с 91 случая в среднем в марте в период с 2015 по 2019 годы до 398 — за первые 21 день марта 2020 года. Примерно такая же тенденция наблюдается в других городах в провинции Бергамо.

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Бергамо — один из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса город. Северная область Ломбардия стала центром локальной вспышки коронавируса в Италии с наибольшим числом инфицированных и скончавшихся: из 110 574 заразившихся по всей Италии с начала эпидемии 44 773 были выявлены в Ломбардии. Более половины скончавшихся — 7593 из 13 155 — также приходятся на эту область, как и две трети выздоровевших — 11 415 из 16 847. На втором месте по числу заразившихся находится Эмилия-Романья, где их общее число более чем втрое меньше, чем в Ломбардии, всего 14 787, из которых скончались 1732 человека. Ранее губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что в области прекратился рост заражений, которые сохраняются на стабильном уровне.

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Ранее сообщалось, что в этой стране умерли 63 медика, инфицированные коронавирусом.

Добавим, что ранее Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине.

Роксана Малиновская опубликовала видео нарушения карантина в Италии Видео: Instagram

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Италия смертность коронавирус

Источник: ТАСС

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