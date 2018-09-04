Полиция Лондона взорвала автомобиль у здания телерадиокомпании BBC

Сегодня, 18:13

Всех сотрудников медиа попросили закрыть окна, а прилегающие улицы перекрыли


Полиция Лондона взорвала автомобиль у здания телерадиокомпании BBC. Правоохранители получили вызов о подозрительном оранжевом авто. Тогда всех сотрудников медиа попросили закрыть окна, а прилегающие улицы перекрыли. И благодаря специальному роботу совершили контролируемый взрыв. В машине не обнаружили взрывчатых веществ. Там находился мотоцикл и несколько коробок.

Ранее сообщалось, что в Лондоне произошла перестрелка между полицией и группой людей в масках.

Инцидент произошел в районе Форест-гейт, неподалеку от футбольного стадиона. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли не менее 20 стражей порядка, которые также задействовали вертолет.

Позже полиция подтвердила факт перестрелки с группой неизвестных и заявили, что получили сообщение о вооруженном мужчине, а прибыв на место обнаружили черный BMW, в котором находился подозреваемый. Несмотря на требования копов, машина не остановилась.

После этого, как сообщили журналисты, раздалось 6-8 выстрелов, предположительно – из автомата, и началась погоня с перестрелкой. В итоге полицией были задержаны три человека.

Также сообщалось, что в Лондоне полиция досмотрела прибывший из Москвы самолет.
Великобритания, Лондон, взрыв
Источник:

"Сегодня"

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