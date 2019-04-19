Полиция Лондона задержала в пятницу более 100 протестующих экологической акции протеста

Протестующие, не сопротивляясь задержаниям, отказываются покидать место акций в сопровождении офицеров полиции

Фото: Pixabay

Полиция британской столицы задержала в пятницу более сотни активистов природоохранной организации Extinction Rebellion — организатора протестов, которые уже пятый день продолжаются на лондонских улицах. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.

"К настоящему моменту мы произвели 106 арестов. Это доводит их общее число [за все 5 дней] до 682", — говорится в твите полиции.

Хотя протесты в Лондоне носят мирный характер, они доставляют стражам порядка массу неудобств. Это связано с тем, что протестующие, не сопротивляясь задержаниям, отказываются покидать место акций в сопровождении офицеров полиции. В результате переносить лежачих демонстрантов под возгласы их сторонников в автозаки приходится целым группам полицейских. Это требует присутствия на протестных мероприятиях слишком большого числа стражей порядка.

К настоящему времени полицейские разобрали розовую лодку, установленную активистами посреди знаменитого перекрестка Оксфорд-серкус, который находится на пересечении важнейших торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. Эта лодка была центром волнений в Лондоне, и таким образом волна протестов теперь может постепенно начать сходить на нет.

Власти серьезно опасались, что демонстранты, как ожидалось, устроят в пятницу — день массовых отлетов британцев на пасхальные каникулы — протесты возле лондонского аэропорта Хитроу и попытаются перекрыть ведущее к воздушной гавани скоростное шоссе. Но после того, как туда были стянуты усиленные наряды полиции, дело ограничилось лишь проведением единичной демонстрации с участием всего двух десятков подростков, которые устроили эту акцию на тротуаре и никому не помешали. После этого в Extinction Rebellion заявили, что иных протестных акций в Хитроу не предвидится.

Участники лондонских протестов выдвигают три основных требования к британскому правительству: рассказать правду о климатических изменениях, учредить гражданскую ассамблею по надзору за ходом этих изменений и предпринять максимум усилий для того, чтобы сократить к 2025 году до нулевого уровня выбросы углекислого газа в атмосферу.

Напомним, что в начале этого года до Лондона докатились протесты "желтых жилетов" - движение "Народная ассамблея" выступило против навязываемых правительством мер жесткой экономии, приватизации госкомпаний и за смену власти в целом.

Мы также писали о другой демонстрации "желтых жилетов" в британской столице – в декабре протестующие потребовали у премьера Терезы Мэй добиться выхода Соединенного Королевства из состава ЕС и более решительных шагов в процессе реализации Brexit.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Полиция Лондона задержала в пятницу более 100 протестующих экологической акции протеста". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"