"Желтые жилеты" добрались до Великобритании: протесты охватили Лондон

Вчера, 23:59

Демонстрация британского движения "Народная ассамблея", выступающего за смену власти в стране, собрала по разным данным от нескольких сотен до нескольких тысяч участников


В Лондоне в субботу, 12 января, прошла демонстрация по примеру французского движения "желтых жилетов". Протест организовало движение "Народная ассамблея" (The people´s assеmbly), которое выступает, в частности, против мер жесткой экономии консервативного правительства премьер-министра Терезы Мэй, приватизации госкомпаний и в целом за смену власти, пишет DW.

Поддержать требования People's Assembly вышли, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, в том числе члены профсоюзов, оппозиционные политики и представители различных организаций со всей страны.

На странице мероприятия Facebook о своем возможном участии заявляли почти 2000 человек. Многие участники демонстрации надели светоотражающие желтые жилеты. На акции присутствовали также представители французского движения "желтых жилетов".

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В начале протеста был задержан один из его организаторов по подозрению в нарушении общественного спокойствия, сообщает информагентство APF. Задержание предположительно связано с инцидентом между проевропейскими депутатами и несколькими активистами, произошедшим 7 января перед британским парламентом.

Напомним, протесты "желтых жилетов", участники которых выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Позже протесты начали сопровождаться массовыми столкновениями с полицией, погромами, поджогами машин, магазинов и банков.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подозревает, что некоторых участников акции протеста движения "желтых жилетов" поддерживают из-за границы. В правительстве Франции уточнили, что поддержку из-за рубежа получают некоторые склонные к экстремизму участники протестов. Вместе с тем в пресс-службе кабмина добавили, что в протестах участвует и много "искренних людей", которых действительно беспокоит рост тарифов и цен.
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