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Полиция знала о психических проблемах убийцы мэра Гданьска – СМИ

Сегодня, 03:05

Полиция якобы получила заявление от матери за неделю до того, как Стефан В. был освобожден из тюрьмы

Мэр Гданська Павел Адамович
Мэр Гданська Павел Адамович. Фото: AFP
Полиция знала о психических проблемах убийцы мэра Гданьска – СМИ https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/fd4/492/5c3fd4492ace5.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/fd4/492/5c3fd4492ace5.jpg Евросоюз Полиция якобы получила заявление от матери за неделю до того, как Стефан В. был освобожден из тюрьмы

Мать Стефана В., который 13 января ударом ножа в сердце нанес смертельное ранение мэру польского города Гданьск Павлу Адамовичу, 30 ноября 2018 года сообщила в полицию, что обеспокоена его психическим состоянием. Об этом в среду, 16 января, пишет Радио Гданьск.

По данным СМИ, полиция получила заявление от матери за неделю до того, как Стефан В. был освобожден из тюрьмы. В тот же день полицейские направили письмо с этой информацией начальнику тюрьмы, в которой отбывал наказание мужчина. Неизвестно, что тюремные власти сделали с этим заявлением, однако, по неофициальным данным, никаких мер принято не было.

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По мнению экспертов, Стефан В. продумал момент, место и способ совершения убийства мэра Гданьска.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей происшествия, членов семьи убийцы, его знакомых, а также заключенных, с которыми он отбывал пять с половиной лет тюремного наказания за четыре ограбления банка.

Напомним, 14 января в польском Гданьске произошла трагедия:мэра города Павла Адамовича ранили ножом во время благотворительного концерта.Нападавшим оказался 27-летний грабитель банков, страдающий психическим расстройством. К сожалению, жизнь 53-летнего Адамовича спасти не удалось.  Все подробности убийства мэра Гданьска читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Польша, убийство, мэр, Гданьск, Адамович

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