Полиция знала о психических проблемах убийцы мэра Гданьска – СМИ
Полиция якобы получила заявление от матери за неделю до того, как Стефан В. был освобожден из тюрьмы
Мать Стефана В., который 13 января ударом ножа в сердце нанес смертельное ранение мэру польского города Гданьск Павлу Адамовичу, 30 ноября 2018 года сообщила в полицию, что обеспокоена его психическим состоянием. Об этом в среду, 16 января, пишет Радио Гданьск.
По данным СМИ, полиция получила заявление от матери за неделю до того, как Стефан В. был освобожден из тюрьмы. В тот же день полицейские направили письмо с этой информацией начальнику тюрьмы, в которой отбывал наказание мужчина. Неизвестно, что тюремные власти сделали с этим заявлением, однако, по неофициальным данным, никаких мер принято не было.
Читайте также
По мнению экспертов, Стефан В. продумал момент, место и способ совершения убийства мэра Гданьска.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей происшествия, членов семьи убийцы, его знакомых, а также заключенных, с которыми он отбывал пять с половиной лет тюремного наказания за четыре ограбления банка.
Напомним, 14 января в польском Гданьске произошла трагедия:мэра города Павла Адамовича ранили ножом во время благотворительного концерта.Нападавшим оказался 27-летний грабитель банков, страдающий психическим расстройством. К сожалению, жизнь 53-летнего Адамовича спасти не удалось. Все подробности убийства мэра Гданьска читайте в специальном материале сайта "Сегодня".
Вы сейчас просматриваете новость " Полиция знала о психических проблемах убийцы мэра Гданьска – СМИ". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэру польского города выделили охрану из-за интернет-угроз
Мужчину, который угрожал Гжимовичу, правоохранители уже задержали
"Сделал много добра для украинцев в Польше": Порошенко выразил соболезнования в связи с убийством мэра Гданьска
Президент Украины заявил о солидарности с Польшей
В Польше тысячи людей почтили память убитого мэра Гданьска
Тысячи людей по всей стране вышли на митинги против ненависти и насилия