Польша модернизирует армию и готовится к возможной войне с Россией

После нападения России на Украину, поляки всерьез задумались об опасности войны

Фото: facebook.com/MinisterstwoObrony/

Польша потихоньку готовится к возможной войне с Россией после того, как россияне напали на Украину. В последние годы Варшава серьезно занялась своей армией и сферой обороны в целом с огромным бюджетом.

Об этом идет речь в статье Себестьяна Роблина для National Interest, который проанализировал действия полков в военной сфере.

Так, до 2026 года Варшава в рамках План технической модернизации обороны планирует потратить 43,2 миллиарда евро, хотя в Польше считают, что и этих средств не достаточно для устаревшей армии. Так, например, недавно США одобрили поставки Польше 32 истребителей F-35, а также поляки хотят закупить немецкие танки "Леопард".

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В то же время эксперт отмечает уязвимость Польши перед российскими ракетами, расположенными в Калининграде. Поэтому планируется закупка у США двух батарей систем ПВО Patriot PAC-3

Роблин считает, что полякам нужны мощные артиллерийские системы для поражения российских войск, поэтому уже закуплены 20 М142 HIMARS на 414 млн долларов.

Польша и в море намерена бороться с возможной агрессией России, закупая вертолеты AW-101, способные перевозить до 40 военных, выявлять и обезвреживать подводные лодки. Также в планах закупить подлодки.

Одна из главных российских угроз – кибератаки. На борьбу с россиянами в этом направлении будет выделено 700 млн долларов.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее польский обозреватель Казимеж Вуйчицки писал, что Кремль готовится начать войну в Европе с нападения на Польшу. Он считает, что россияне полным ходом готовятся ко вторжению, как это сделала гитлеровская Германия в 1939 году.

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