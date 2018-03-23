Польшу охватили многотысячные протесты людей в черном

В польских городах проходят многотысячные акции против ужесточения закона об абортах – "Черный протест".

Основная демонстрация противников ужесточения закона об абортах была организована в Варшаве. Ее участники, в основном одетые в черное, собрались под зданием Сейма. Марши организованы и в других городах страны, в частности, Вроцлаве, Катовице, Познани и Щецине.

Одновременно продолжается молитвенная акция под лозунгом "Белая пятница", организованная в защиту зачатой жизни. Целью акции является оказание духовной поддержки матерям, которые ожидают ребенка, и поддержку действий pro-life. Организаторы поощряли участников одеться в белое.

Общественный законопроект "Остановить аборт" поддержало 830 тыс. человек. Он предполагает, что из закона о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости прекращения беременности будет исключен пункт о допуске абортов, когда существует "высокая вероятность серьезных и необратимых нарушений или неизлечимая болезнь, угрожающая жизни".

В январе Сейм решил направить проект на работу в комиссию социальной политики и семьи, которая до сих пор не установила дату заседания в этом вопросе.

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Как сообщалось, в прошлом году Сейм Польши окончательно отклонил законопроект о полном запрете абортов, который подала правящая партия PiS. Голосование сопровождалось протестами по всей Польше.

В Польше проходила общенациональная забастовка женщин в рамках так называемого "Черного протеста" против возможного полного запрета и криминаллизации абортов. Документом предусматривался полный запрет прерывания беременности (кроме случаев угрозы для жизни и здоровья матери) и уголовная ответственность и для женщины, и для врача – им могло грозить тюремное заключение сроком от трех до пяти лет.

Ранее Сейм Польши принял в первом чтении закон об уголовной ответственности за прерывание беременности. Таким образом, если польские законодатели документ согласуют окончательно, за аборт будут сажать на пять лет и женщин, решившихся на такой шаг, и врачей, которые будут проводить такую операцию.

Напомним, в украинском парламенте весной был зарегистрирован законопроект о частичном запрете абортов. Автор документа – нардеп от БПП Дмитрий Голубов – приводит статистику, что полностью запрещены аборты только в четырех странах. Парламентарий добавляет, что предоставив женщинам решать самостоятельно вопрос проведения абортов, большинство государств не учло право мужчины на отцовство.