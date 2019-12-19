Польская рулетка: как могут обмануть украинских заробитчан агентства труда

«Сегодня» продолжают цикл материалов о том, с чем сталкиваются украинцы в поисках заработка в Польше

Новости "Сегодня" продолжают цикл материалов "Польская рулетка". В новом выпуске пойдет речь об агентствах трудоустройства, которые сдают работников в аренду, об условиях для наших соотечественников в польских хостелах и о "подводных камнях" поиска работы в Польше. Так называемые агентства труда – это компании, которые предлагают вакансии: они трудоустраивают у себя работников, а затем за комиссионные отправляют их на предприятия, где требуется рабочая сила.

"Сегодня" выяснили, что ежегодно в Польше исчезают сотни таких "агентств труда", "прихватив" зарплаты десятков тысяч рабочих. Что это за компании и как не стать их жертвами – эксклюзивно в третьем сюжете из цикла "Польская рулетка".

Журналисты отправились в польский город Чеховице-Дзедзице, по адресу, где еще несколько недель назад было агентство труда, устраивавшее на работу людей. Однако накануне очередной выплаты зарплаты фирма исчезла.

Для работников, которые приходят сюда за деньгами, вывесили объявление: "В связи с аварией системы офис будет закрыт". Здесь теперь другая фирма, которая работает уже две недели.

В "пропавшей" компании были трудоустроены более 900 человек. В частности, семья Ольги и Ярослава Торяников. На момент съемки им задолжали семь тысяч злотых – это более 42 тысяч гривен.

"Мы рассчитывали отослать деньги внучатам, детишкам. Но ремни пришлось немного затянуть. Не столько продуктов покупаем, как раньше", – рассказывает украинская заробитчанка Ольга Торяник.

И за аренду комнаты, где живут, надо платить – 18 "квадратов" обходятся в пересчете на украинскую валюту почти 5,5 тысячи гривен в месяц. Куда исчез работодатель, нам помогает выяснить местный активист Ульяна Горобец.

За неделю совместными усилиями мы находим новый офис компании в другом польском городе – Явоже. Представители фирмы, хоть и не на камеру, объяснили: переехали, потому что была реорганизация.

"Фирма сменила адрес, никому не сообщила. Люди информацию узнавали из Facebook и из интернета", – говорит журналист и волонтер Ульяна Горобец.

Задержку с выплатами объяснили так: во-первых, надо было срочно возвращать кредит банку, во-вторых – не все предприятия, куда отправляли работников, рассчитались с самим агентством труда. Но деньги все же начали выплачивать. Не последнюю роль в этом сыграло вмешательство журналистов.

"Многие вернулись в Украину, не дожидаясь своей честно заработанной заработной платы. Многие украинцы написали жалобы как в полицию, так и в инспекцию труда. И тоже немало украинцев нашли других работодателей, и что самое интересное – тоже агентств труда", – рассказывает волонтер.

Но знают ли заробитчане, как работают подобные агентства? Трудоустраивают к себе людей разных профессий – и затем "отдают в аренду" компаниям, которым требуется рабочая сила. Предприятия перечисляют средства за выполненную работу агентствам труда, а те потом платят заробитчанам.

Причем обычно посредник оставляет себе 30-40%. Но есть риск, что кровно заработанное можно уже никогда не увидеть – ежегодно сотни таких фирм в Польше исчезают с зарплатами гастарбайтеров.

"С 2000 года исчезло с рынка 30%", – рассказывает председатель Межотраслевого профсоюза украинских работников в Польше Юрий Карягин.

Хитрые – объявляют себя банкротами. Это тоже повод ничего не платить.

"Мы в прямом смысле слова "зажали" работодателя-строителя, и он мне сказал такую фразу, что, знаете, если будете нас дальше "зажимать", мне будет проще обанкротиться, открыть новую фирму и дальше работать", – вспоминает председатель профсоюза "Украинский мигрант / Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

И подобных агентств труда становится все больше в Польше. Они выгодны не только посредникам, но и тем, кто берет в аренду людей. Ведь не надо заниматься ни трудоустройством, ни уплатой различных сборов.

Поэтому украинцам стоит тщательно выбирать работодателей: обходить таких посредников, заключать трудовые договоры, где четко определено – когда и сколько должны платить за работу. А в случае обмана немедленно обращаться в трудовую инспекцию и профсоюзы.

Напомним, что в первом материале цикла мы рассказывали о проблемах с получением зарплаты заробитчанина Богдана и его товарищей, которые искали счастья в Польше.

Во втором материале цикла было рассказано о том, как обманули с работой Лолиту Чубенко из Винницы, которая около трех месяцев работала на одном из польских мясокомбинатов. Вместо обрезания куриных крылышек ей пришлось таскать 25-килограммовые ящики с мясом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама