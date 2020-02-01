Поляки выдали на 25% больше отказов украинцам в 2019 году

За год отказ въехать в Польшу получили 58,5 тысяч граждан Украины

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На украинско-польской границе в 2019 году был зафиксирован рост пассажирских авиаперевозок и падение движения легковых автомобилей. В то же время, украинцам стали чаще отказывать во въезде на территорию Польши – за год в страну не пустили 58,5 тысяч граждан нашей страны, сообщили в аналитическом центре "Европа без барьеров", со ссылкой на статистические данные Пограничной службы Польши.

Число отказов стало больше на 25%, чем годом ранее (46,7 тысяч в 2018 году). Как и ранее, абсолютное большинство отказов было получено на наземной границе, а вероятность получить отказ, путешествуя самолетом значительно меньше.

Главными причинами отказа стали неподтвержденная цель поездки – 34,9 тысяч, а также нехватка средств – 12,8 тысяч.

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"Главными причинами такой динамики стали, во-первых, "перенос" отказов из консульств на границу после введения безвизового режима. В 2016 году 45 тысяч человек получили отказ еще на этапе визового подтверждения", – отметили исследователи.

Второй причиной стало ненадлежащая подготовка к поездке – украинцы игнорируют необходимость обосновать цель и ход своей поездки.

"В-третьих, не всегда бывают идеальными и методы контроля пограничных служб ЕС. Нам известно, что некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличных денег, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли", – отметили в "Европе без барьеров".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько украинцев поддерживают безвиз, сколько граждан относятся к нему нейтрально, и сколько – негативно. Подробности – в сюжете.

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