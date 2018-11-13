"Пора взять судьбу в свои руки": Меркель поддержала создание общей армии Европы

Сегодня, 18:37

Канцлер Германии уверена, что такие вооруженные силы станут хорошим дополнением к НАТО

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Европейским странам следует не полагаться на помощь извне, а стремиться отстаивать свои ценности самостоятельно, а для этого необходимы общие вооруженные силы, считает немецкий канцлер Ангела Меркель.

"Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это значит, что мы как европейцы должны взять свою судьбу в собственные руки. Мы должны работать над видением создания настоящей европейской армии", – сказала лидер ФРГ, выступая на пленарном заседании Европарламента 13 ноября.

Меркель подчеркнула, что, создав общую армию, ЕС покажет миру, что между европейскими странами больше не будет войны.

"Это не армия, направленная против НАТО, я прошу вас. Эта армия может стать хорошим дополнением к НАТО", – добавила она.

Напомним, что на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом.

Как мы уже писали, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил против инициативы французского президента.
Германия, армия, солдаты, Евросоюз, Меркель, вооруженные силы
Источник:

ТАСС

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