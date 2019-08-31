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После пожара в соборе Парижкой Богоматери в школах проведут проверки

31 августа, 01:00

В одном из заведений были обнаружены повышенные уровни содержания свинца в школьном дворе

Реконструкция Собора Парижской Богоматери. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Реконструкция Собора Парижской Богоматери. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Региональное агентство здравоохранения столичного региона Иль-де-Франс поручило нескольким школам в окрестностях собора Парижской Богоматери взять пробы в классах, чтобы проверить их на заражение свинцом. Информация об этом размещена на сайте надзорного органа.

"После пожара в соборе Парижской Богоматери ARS рекомендовало… всем структурам, принимающим детей, находящимся вблизи от собора, взять пробы во всех помещениях, где будут находиться дети. В четырех учреждениях методология, использованная для анализов во внутренних помещениях, не позволяет сделать выводы о том, действительно ли помещения загрязнены свинцом (недостаточный объем материала, неточное указание места сбора и т. д.). ARS рекомендует провести новый сбор проб", — говорится в заявлении.

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В одном из указанных четырех заведений — начальной школе и детском саде Сен-Виктор в 5 округе французской столицы были, в частности, обнаружены повышенные уровни содержания свинца в школьном дворе. В этой связи территория вокруг школа признана непригодной для пребывания детей, было предписано организовать проверку здоровья всех учеников и провести процедуру очистки.

Также в коммюнике говорится о начальной школе и детском саде Сен-Катрин, расположенных по соседству, к качеству проб в которых вопросов не возникло. Однако там на "предметах, доступных детям", было отмечено высокое содержание свинца (более 70 микрограмм на кубический метр). В связи с этим было предписано провести проверку здоровья учеников и снять со стен картины, на которых, в том числе и были найдены следы этого металла.

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Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Из-за аномально высокой температуры воздуха в Париже временно остановлены работы по восстановлению Нотр-Дама. Ожидается, что через несколько дней они вновь возобновятся.

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Источник: ТАСС

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