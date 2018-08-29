Посол заподозрил, что Россия платит за свое возвращение в ПАСЕ

Сегодня, 12:38

По словам украинского дипломата, возвращение России в ПАСЕ станет сигналом для сторонников отмены санкций в Евросоюзе

Россия пытается вернуться в ПАСЕ. Фото: AFP
Россия пытается вернуться в ПАСЕ. Фото: AFP

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба уверен, что Россия финансово стимулирует политические силы в ПАСЕ, чтобы получить их поддержку.

"У меня есть основания полагать, что Россия системно инвестирует в продвижение своих интересов в ПАСЕ", – сказал Кулеба.

Весной этого года независимая следственная группа обнародовала заключение, что и в ПАСЕ, и в секретариате Совета Европы работали деньги Азербайджана.

"У меня нет доказательств на руках – таких, как представлены в другом коррупционном расследовании, или же показаний. Но по логике событий, по поведению конкретных людей мне трудно предположить, что они делают это только по идеологическим соображениям или из собственных убеждений", – добавил посол.

По словам украинского дипломата, возвращение России в ПАСЕ станет сигналом для сторонников отмены санкций в Евросоюзе.

"Это решение сразу используют в Украине – мы станем свидетелями информационной кампании под лозунгом "Все: вас сдают, вас сливают". И одновременно это будет сигналом для всей Европы. У тех, кто выступает за снижение санкций в ЕС, появится дополнительный аргумент: "Посмотрите, в ПАСЕ пошли на уступки – так давайте и мы пойдем на уступки", – сказал Кулеба.

Он предостерег от недооценки опасности ситуации в ПАСЕ. "Речь идет не о "какой-то там ассамблее", речь идет об изменении системы отношений с Россией как государством-нарушителем международного права", – добавил посол.

Кулеба пояснил, что в случае победы сторонников РФ, механизм санкций, которые может применять ПАСЕ в ответ на нарушение принципов и ценностей и обязательств государств-членов или будет полностью отменен (что маловероятно), либо будет затруднен настолько, что на практике применять санкции будет невозможно.

Отметим, что 3 сентября регламентный комитет ПАСЕ определит фамилию докладчика, которому поручат готовить проект решения, которое навсегда снимет санкции с РФ в ассамблее – точнее, не позволит этому органу накладывать их в будущем.

В начале октября ПАСЕ должна проголосовать за или против резолюции.

Как известно, сейчас ПАСЕ имеет право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию.

В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждения санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.
Россия, Совет Европы, кулеба, ПАСЕ
Источник:

Европейская правда

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