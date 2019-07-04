По требованию США власти Гибралтара задержали иранский танкер
Британского посла в Тегеране вызвали в МИД Ирана для пояснения случившегося
Власти Гибралтара задержали нефтяной танкер Grace 1, который шел под флагом Панамы. Судно подозревают в нарушении санкций в отношении Сирии – танкер доставлял нефть режиму Башара Асада.
"Мы задержали судно и его груз. Эти действия были приняты в связи с информацией, которая дала достаточные поводы полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушении санкций Европейского союза против Сирии", – заявил губернатора Гибралтара Эдварда Дэвиса.
Он отметил наличие доказательств того, что на этом судне доставлялась нефть на нефтеперерабатывающий завод "Банияс" в провинции Тартус.
Гибралтар является британским владением на побережье Пиренейского полуострова, поэтому в испанском МИД сообщили, что им известно об этом инциденте и они изучают обстоятельства случившегося.
"Это был запрос, который направили США Соединенному Королевству", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй приветствовал решение гибралтарских властей, назвав их "обеспечением соблюдения санкций ЕС против сирийского режима".
На фоне произошедшего МИД Ирана вызвало британского посла в Тегеране, назвав задержание танкера незаконным.
Напомним, ранее в районе Керченского пролива произошел пожар на танкерах Maestro и Venice, которые также поставляли газ в Сирию в нарушение санкций.
Мы также писали, что этой весной президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Сирии.
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