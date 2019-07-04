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По требованию США власти Гибралтара задержали иранский танкер

4 июля, 18:27

Британского посла в Тегеране вызвали в МИД Ирана для пояснения случившегося

Танкер Grace 1. Фото: REUTERS/Jon Nazca
Танкер Grace 1. Фото: REUTERS/Jon Nazca.

Власти Гибралтара задержали нефтяной танкер Grace 1, который шел под флагом Панамы. Судно подозревают в нарушении санкций в отношении Сирии – танкер доставлял нефть режиму Башара Асада.

"Мы задержали судно и его груз. Эти действия были приняты в связи с информацией, которая дала достаточные поводы полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушении санкций Европейского союза против Сирии", – заявил губернатора Гибралтара Эдварда Дэвиса.

Он отметил наличие доказательств того, что на этом судне доставлялась нефть на нефтеперерабатывающий завод "Банияс" в провинции Тартус.

Гибралтар является британским владением на побережье Пиренейского полуострова, поэтому в испанском МИД сообщили, что им известно об этом инциденте и они изучают обстоятельства случившегося.

"Это был запрос, который направили США Соединенному Королевству", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй приветствовал решение гибралтарских властей, назвав их "обеспечением соблюдения санкций ЕС против сирийского режима".

На фоне произошедшего МИД Ирана вызвало британского посла в Тегеране, назвав задержание танкера незаконным.

Напомним, ранее в районе Керченского пролива произошел пожар на танкерах Maestro и Venice, которые также поставляли газ в Сирию в нарушение санкций.

Мы также писали, что этой весной президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Сирии.

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Тег нефть, Великобритания, Иран, Испания, Сирия, танкер, санкции, судно, Гибралтар

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Источник:

ТАСС

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