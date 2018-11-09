Повторный референдум по Brexit: у Терезы Мэй сделали категорическое заявление

Действующее британское правительство ни при каких условиях не будет выносить вопрос о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС на референдум, пишет агентство Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Терезы Мэй.

"Референдум 2016 года был самым масштабным проявлением демократии в истории нашей страны. Ни при каких обстоятельствах у нас не будет второго референдума", – заявили на Даунинг-стрит.

Стоит отметить, что об этом у Мэй заявили вскоре после того, как консерватор Джозеф Джонсон объявил об отставке с должности замминистра транспорта. Свое решение он аргументировал масштабным кризисом, который настигнет страну после Brexit и необходимостью повторить референдум.

Джозеф Джонсон, брат евроскептического экс-главы МИД Бориса Джонсона, утверждает, что условия, на которых Тереза Мэй согласна вывести Великобританию их Евросоюза, противоречат интересам народа.

Напомним, что 22 октября Тереза Мэй, выступая с речью перед палатой общин парламента страны в понедельник, сообщила, что сделка по Brexit согласована на 95%.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявляла, что переговоры ЕС и Великобритании по условиям Brexit приносят результаты.

Кроме того, как показал опрос британского телевидения, в случае повторного референдума жители Великобритании проголосовали бы за сохранение членства в ЕС.