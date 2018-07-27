Пожар в пригороде Парижа: эвакуированы 2500 человек

Сегодня, 15:32

Пламя повредило электрическую подстанцию, что привело к отключению электричества в ряде районов коммуны Исси-ле-Мулино и сбоям в движении электричек

twitter.com/Mika82106307
twitter.com/Mika82106307

Мощный пожар охватил 27 июля французскую коммуну Исси-ле-Мулино, расположенную в департаменте О-де-Сен.

Как сообщает Le Parisien, пламя разгорелось в нескольких сотнях метров от кольцевой трассы Парижа, недалеко от бизнес-башен компаний Microsoft и Accor.

В результате случившегося были эвакуированы около 2,5 тыс. жителей города.

Несмотря на то, что около 12:30 французские спасатели взяли огонь под контроль, была повреждена электрическая подстанция, что привело к отключению электричества в ряде районов коммуны и сбоям в движении электричек.

Представители железнодорожной компании Франции SNCF уже предупредили пассажиров, что сбои в расписании будут длиться до конца дня.

Напомним, что зимой в Париже произошло наводнение, из-за которого эвакуировали полторы тысячи жителей французской столицы.

Также сообщалось, что в связи паводком парижане стали чаще видеть грызунов, бегущих из затопленных тайников.
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Источник:

LeParisien.fr

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