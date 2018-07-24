В парламенте Франции хотят уволить правительство

Французская консервативная партия "Республиканцы", вторая по величине в Национальном собрании, будет добиваться отставки правительства президента Эмманюэля Макрона. С этой целью оппозиционеры проведут голосование о вотуме недоверия кабинету министров.

Об этом 24 июля заявил лидер фракции в нижней палате французского парламента Кристиан Жакоб.

"Правительство потерпело провал и должно быть привлечено к ответственности перед парламентом", – цитирует политика агентство Reuters.

Впрочем, рассчитывать на какой-либо успех у них повода нет, поскольку партия главы государства "Вперед, Республика!" обладает большинством в Нацсобрании – ее представляют 308 парламентариев из 577.

Но характерно то, что это уже не первые проблемы у правительства Макрона в этом году.

В частности, в июне в знак протеста против проекта реформы министерства культуры по призыву профсоюзов были закрыты основные достопримечательности республики - музей д'Орсе, Триумфальная арка, Пантеон и Версаль.

А месяцем ранее по стране прокатилась волна забастовок госслужащих против краткосрочных контрактов и за повышение зарплат.



