Правительство Франции покинули трое топ-чиновников

Макрон прекратил в среду полномочия министра иностранных и европейских дел Натали Луазо

Фото: Getty Images

Правительство Франции покинули трое топ-чиновников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/047/84c/5c904784c2032.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/047/84c/5c904784c2032.jpg 2019-03-28T01:17:36+02:00 Евросоюз Макрон прекратил в среду полномочия министра иностранных и европейских дел Натали Луазо

Сразу трое членов французского правительства уходят со своих постов в связи с планами участвовать в выборах, сообщает в среду французское радио со ссылкой на Елисейский дворец.

Правительство покидает министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, госсекретарь по вопросам цифровых технологий при министерстве экономики и финансов Мунир Мажуби и официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво, работающий в ранге госсекретаря при премьере.

По данным местных СМИ, уход Луазо связан с ее участием от партии "Вперед, Республика!" в выборах в Европарламент, которые пройдут 26 мая.

В свою очередь Гриво и Мажуби являются потенциальными кандидатами от партии "Вперед, Республика" на пост мэра Парижа.

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Мажуби сообщил, что решение об отставке было принято после обсуждений с президентом и премьером страны.

"Быть членом правительства, это очень серьезная вещь. Мы в него входим и выходим из него после длительных обсуждений с президентом страны и премьером", – сказал Мажуби французской радиостанции "Франс-энфо".

Выборы в Европейский парламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. Граждане из 28 государств-членов ЕС должны будут избрать 751 депутата Европарламента.

Ранее еврокомиссар по безопасности союза Джулиан Кинг заявил, что майские выборы в Европарламент являются потенциальной мишенью для внешнего вмешательства.

Напомним, в декабре стало известно о планах Европейского союза усилить противодействие российской пропаганде, выделив на это 5 млн евро, что является в пять раз больше, чем годом ранее.

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