Правительство Латвии проведет закрытое заседание по России

В качестве докладчика по этим вопросам выступит государственный секретарь МИД страны Андрис Пелшс

Фото: Mace Ojala/Flickr.

Правительство Латвии проведет закрытое заседание по России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f04/720/5c5f0472086be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f04/720/5c5f0472086be.jpg 2019-02-10T02:58:00+02:00 Евросоюз В качестве докладчика по этим вопросам выступит государственный секретарь МИД страны Андрис Пелшс

Правительство Латвии рассмотрит на закрытом заседании 12 февраля отношения с Россией, Беларусью и Китаем, говорится в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров балтийской республики.

Сообщается, что в качестве докладчика по этим вопросам выступит государственный секретарь МИД страны Андрис Пелшс. Внешнеполитическое ведомство не представило более детальной информации о его предстоящем выступлении, передает информагентство ЛЕТА.

23 января Сейм (парламент) Латвии на внеочередном заседании большинством голосов утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем – уроженцем США, обладателем двойного гражданства и бывшим депутатом Европарламента от Латвии. Его кандидатуру и новый кабинет министров поддержал 61 депутат из 100, против проголосовали 39 человек.

Правящую коалицию в Латвии сформировали пять партий: входившие в прежнее правительство "Новое единство" и национальное объединение "Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" и впервые избранные в Сейм Новая консервативная партия (НКП), партия "Кому принадлежит государство" (КПГ) и объединение "Для развития / За!". Выражающая интересы русскоязычных жителей страны социал-демократическая партия "Согласие" вновь осталась в парламентской оппозиции.

Напомним, в Латвии запретили ретрансляцию канала "Россия РТР" за антиукраинскую пропаганду.

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