Правительство Латвии проведет закрытое заседание по России
В качестве докладчика по этим вопросам выступит государственный секретарь МИД страны Андрис Пелшс
Правительство Латвии рассмотрит на закрытом заседании 12 февраля отношения с Россией, Беларусью и Китаем, говорится в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров балтийской республики.
Сообщается, что в качестве докладчика по этим вопросам выступит государственный секретарь МИД страны Андрис Пелшс. Внешнеполитическое ведомство не представило более детальной информации о его предстоящем выступлении, передает информагентство ЛЕТА.
23 января Сейм (парламент) Латвии на внеочередном заседании большинством голосов утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем – уроженцем США, обладателем двойного гражданства и бывшим депутатом Европарламента от Латвии. Его кандидатуру и новый кабинет министров поддержал 61 депутат из 100, против проголосовали 39 человек.
Правящую коалицию в Латвии сформировали пять партий: входившие в прежнее правительство "Новое единство" и национальное объединение "Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" и впервые избранные в Сейм Новая консервативная партия (НКП), партия "Кому принадлежит государство" (КПГ) и объединение "Для развития / За!". Выражающая интересы русскоязычных жителей страны социал-демократическая партия "Согласие" вновь осталась в парламентской оппозиции.
Напомним, в Латвии запретили ретрансляцию канала "Россия РТР" за антиукраинскую пропаганду.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Правительство Латвии проведет закрытое заседание по России". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Русскоязычные социал-демократы" Латвии создали теневой оппозиционный кабмин
Оппозиционеры уверены, что они являются реальной альтернативой действующему правительству