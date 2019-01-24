Правительство Мэй готовит тайный план остановки "жесткого" Brexit – СМИ
На встрече обсудили, каким способом можно избежать экономический ущерб от Brexit без соглашения
Около 20 министров британского правительства тайно встречались в парламенте, чтобы обсудить план, который поможет остановить Brexit без соглашения. Об этом передает The Daily Telegraph.
Как отмечается, в "тайную" группу вошли пять членов правительства Терезы Мэй, а также младшие министры. Отметим, что на встрече присутствовали министр по вопросам пенсий и труда Амбер Радд, министр финансов Филипп Хаммонд, министр юстиции Дэвид Гок и министр энергетики Клэр Перри.
Главным вопросом встречи был: как избежать значительных экономических потерь в случае "жесткого" Brexit.
Напомним, Европарламент рассчитывает на следующей неделе начать процедуру одобрения соглашения о Brexit, о котором договорились Лондон и Брюссель.
Напомним, Мэй представила в британском парламенте альтернативный план Brexit. Суть плана заключается в возобновлении переговоров с Брюсселем по вопросу пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.
Премьер-министр исключила возможность проведения повторного референдума о Brexit, а также перенос на другую дату срока выхода Великобритании из ЕС.
Своим "Планом Б" Мэй пыталась получить поддержку парламента, который 15 января отклонил согласованное ее правительством соглашение о выходе из ЕС, чтобы избежать неупорядоченного Brexit.
Кроме того, в Евросоюзе рассчитывают, что Лондон не откажется от своих финансовых обязательств перед Брюсселем.
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