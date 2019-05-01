Премьер Британии уволила "болтливого" главу минобороны

Министр обороны Британии лишился поста за разглашение информации

Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 1 мая уволила с поста министра обороны страны Гевина Уильямсона, подозреваемого в разглашении секретных данных.

В своем письме на имя руководителя оборонного ведомства глава правительства отметила, что "не может иметь полного доверия" к министру и отметила "весомые доказательства" внутреннего расследования инцидента с утечкой информации с заседания Совета безопасности страны, сообщает Deutsche Welle.

По мнению Мэй, другой правдоподобной версии утечки установить не удалось. В свою очередь, Уильямсон опроверг обвинения в разглашении информации.

На пост главы минобороны уже назначена Пенни Мордонт, которая занимала пост министра международного развития. Она стала первой женщиной во главе оборонного ведомства Британии.

Стоит отметить, что после появления в британских СМИ информации о том, что на закрытом заседании Совета безопасности страны было принято решение позволить китайскому концерну принять участие в создании сети мобильной связи 5G, было назначено служебное расследование об утечке данных. При этом в правительстве утверждали, что решения по китайцам принято не было.

Добавим, что в Совет безопасности Великобритании входят руководители важнейших министерств, получающих информацию от высших чинов армии и разведки, а потому заседания этого органа считаются совершенно секретными.

Напомним, ранее мы писали о том, что депутаты Консервативной партии потребуют от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвать точную дату ее ухода в отставку.

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