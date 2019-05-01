Премьер Британии уволила "болтливого" главу минобороны
Министр обороны Британии лишился поста за разглашение информации
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 1 мая уволила с поста министра обороны страны Гевина Уильямсона, подозреваемого в разглашении секретных данных.
В своем письме на имя руководителя оборонного ведомства глава правительства отметила, что "не может иметь полного доверия" к министру и отметила "весомые доказательства" внутреннего расследования инцидента с утечкой информации с заседания Совета безопасности страны, сообщает Deutsche Welle.
По мнению Мэй, другой правдоподобной версии утечки установить не удалось. В свою очередь, Уильямсон опроверг обвинения в разглашении информации.
На пост главы минобороны уже назначена Пенни Мордонт, которая занимала пост министра международного развития. Она стала первой женщиной во главе оборонного ведомства Британии.
Стоит отметить, что после появления в британских СМИ информации о том, что на закрытом заседании Совета безопасности страны было принято решение позволить китайскому концерну принять участие в создании сети мобильной связи 5G, было назначено служебное расследование об утечке данных. При этом в правительстве утверждали, что решения по китайцам принято не было.
Добавим, что в Совет безопасности Великобритании входят руководители важнейших министерств, получающих информацию от высших чинов армии и разведки, а потому заседания этого органа считаются совершенно секретными.
Напомним, ранее мы писали о том, что депутаты Консервативной партии потребуют от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвать точную дату ее ухода в отставку.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Премьер Британии уволила "болтливого" главу минобороны". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британия начала разрабатывать меры для противостояния России и Китаю
Планируется обязать членов Палаты лордов раскрывать любые связи с РФ и Китаем