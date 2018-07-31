Премьер Италии заявил, что его страна не собирается покидать Евросоюз

Сегодня, 03:41

Италия чувствует себя комфортно в Европейском союзе

фото AFP
фото AFP

Италия чувствует себя комфортно в рамках Европейского союза и не собирается покидать это объединение. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

"Мы намерены оставаться, мы чувствуем себя комфортно в ЕС. Однако, конечно, мы хотим остаться исходя из потребностей итальянских граждан. И позиция моего правительства вполне ясна по наиболее важным вопросам: по миграции, экономической и политической ситуации. Мы будем пытаться убедить другие государства – участники сверить [с Римом] свои позиции", – сказал он, отвечая на вопрос ведущего, намерена ли Италия выходить из ЕС.

"Италия чувствует себя комфортно в Европейском союзе. В этом направлении [за пределы объединения] нет будущего", – повторил он после того, как ведущий обратил внимание на возможность того, что итальянцы могут вдохновиться примером Великобритании и Brexit.

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Конте находится с визитом в Вашингтоне. В понедельник у него состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, после которой лидеры дали совместную пресс-конференцию. Главы государств, в частности, обсудили вопросы миграции, торговлю и энергобезопасность в Европе.

Как сообщалось ранее, правительство Италии добивается от ЕС, чтобы корабли, участвующие в спасательных операциях, доставляли спасенных в Средиземном море мигрантов в порты других стран.

Кроме того, 29 июня премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что его страна не будет принимать мигрантов, ранее прибывших на территорию ЕС и уже проживают на территории Германии.
Италия, ЕС, евросоюз, мигранты, Конте
Источник:

ТАСС

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