Премьер Польши отказался ехать в Израиль из-за слов Нетаньяху

После слов Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами премьер Польши отказался ехать в Израиль

Матеуш Моравецкий. Фото: AFP

Премьер Польши отказался ехать в Израиль из-за слов Нетаньяху //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2cf/da9/5c62cfda961f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2cf/da9/5c62cfda961f3.jpg 2019-02-17T19:09:46+02:00 Евросоюз После слов Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами премьер Польши отказался ехать в Израиль

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свою поездку на встречу стран Вышеградской группы и Израиля, которая состоится 19 февраля в Иерусалиме.

Как сообщил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик, отказ был озвучен во время телефонного разговора премьеров Израиля и Польши.

"Премьер Матеуш Моравецкий передал информацию премьеру Нетаньяху, что Польшу на встрече Вышеградской четверки в Израиле будет представлять глава МИД Яцек Чапутович", – сказал он.

Также он добавил, что решение премьера связано с публикацией в израильских СМИ слов Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в период Второй мировой войны.

"В последние дни в медийном пространстве появилось несколько ложных обвинений (в адрес) польского государства. Некоторые из них позднее были опровергнуты, за некоторые последовали извинения. Однако премьер Матеуш Моравецкий очень принципиально относится к вопросам обвинения польского государства, польского народа в действиях, которые они не совершали во время Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

Отметим, что после появления в газете Jerusalem post слов Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны Министерство иностранных дел Польши вызвало израильского посла Анну Азари.

В официальном заявлении посол заверила, что опубликованная изданием информация о словах премьера неправдива, добавив, что присутствовала на брифинге премьера и, по ее словам, тот указал, что ни один человек не предстал перед судом за упоминание о тех поляках, которые сотрудничали с нацистами.

В то же время, дипломат отметила, что упоминания польского народа в речи Нетаньяху не было.

Ранее премьер Израиля посетил Польшу для участия в министерской встрече по Ближнему Востоку. С журналистами он встретился после посещения Музея истории польского еврейства "Полин".

Корреспонденты попросили Нетаньяху прокомментировать тот факт, что в польские суды все еще подаются гражданские иски к тем, кто обвиняет польский народ в участии в холокосте.

"Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто когда-либо был судим за такие заявления", - передавали СМИ слова израильского премьера.

В прошлом году польские власти приняли закон, который устанавливал наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за распространение идей о вине польского народа или государства в холокосте.

Наказание в законе предусматривалось и за высказывания о причастности польских народа и государства к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относилось, в частности, использование формулировки "польские концлагеря".

Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку ввести наказание за показания самих жертв холокоста. Недовольство законом высказывали и в США. Власти Польши в ответ на критику отменили спорный закон.

Напомним, ранее премьер Польши назвал Кремль угрозой миру. Кроме того, Матеуш Моравецкий также назвал главную причину агрессии России.

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