Президент Еврокомиссии опять оконфузился на международном саммите
На историческом мероприятии в Египте у Жан-Клода Юнкера зазвонил сотовый
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер попал в очередной курьез из-за своего мобильного телефона.
Инцидент произошел 25 февраля, когда глава Еврокомиссии выступал перед сотнями собравшихся на итоговой пресс-конференции проходившего в Египте саммита Лиги арабских государств и ЕС. В столь ответственный момент у него некстати зазвонил сотовый.
Извинившись, Юнкер прямо за трибуной ответил на звонок и после непродолжительного разговора сообщил слушателям, что звонила его супруга, чем вызвал у них доброжелательный смех.
Стоит отметить, что первый в истории саммит ЛАГ-ЕС проходил 24-25 февраля в курортном городе Шарм-эль-Шейхе, а участие в нем приняли участие десятки европейских и большинство лидеров арабских стран.
Напомним, что Юнкер уже не впервые попадает впросак из-за мобильного телефона на международном мероприятии. Так, во время позапрошлогодней совместной пресс-конференции по миграционным вопросам с экс-премьером Словакии Роберт Фицо ему звонила немецкий канцлер Ангела Меркель.
Кроме того, в прошлом октябре перед выступлением в Брюсселе, стоя за трибуной, президент ЕК спародировал танец британского премьера Терезы Мэй.
Отличился он и на прошлогоднем ужине в рамках саммита НАТО, на котором Юнкер едва держался на ногах. Позже на обвинения в нетрезвости он ответил, что страдает от радикулита.
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