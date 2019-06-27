Президент Еврокомиссии снова рассмешил публику: видео курьеза

На этот раз Жан-Клод Юнкер решил рассказать, сколько раз в день меняет рубашки

Зузана Чапутова и Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который оконфузился на декабрьском саммите Евросоюза, снова рассмешил журналистов.

Курьез произошел на совместной пресс-конференции с первым словацким президентом-женщиной Зузаной Чапутовой, где журналистов заинтересовала тема ее нарядов.

"Я заметил, что за сегодняшний день на вас надето уже третье платье. Чувствуете ли вы по этому повод усталость либо стресс?" – задал вопрос один из репортеров.

"Если быть точным, это всего лишь мое второе платье за сегодня. Мое самочувствие? По правде говоря, зуб болит и жарко. Но день был очень напряженным: провела ряд важных и интересных встреч с лидерами различных европейских институтов, с которыми прежде пообщаться не получалось. Поэтому я чувствую себя очень хорошо", – с заметной долей удивления ответила Чапутова.

И хотя данный вопрос не был адресован Юнкеру, он также решил высказаться по этому поводу.

"Просто для протокола: это уже моя третья рубашка за сегодня", – сказал президент Еврокомиссии.

А вот заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова высказалась менее дипломатично, указав на то, что "некоторым журналистам следует поучиться манерам".

Напомним об одном из прошлогодных курьезов с участием Юнкера – когда во время совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем и премьером Словакии Робертом Фицо ему позвонила Ангела Меркель.

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