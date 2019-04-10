Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Президент Финляндии заявил Путину, что в "крымских" санкциях виновата Россия

Сегодня, 00:23

Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится

Фото: AFP
Президент Финляндии заявил Путину, что в "крымских" санкциях виновата Россия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d0d/cb4/5cad0dcb4a155.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d0d/cb4/5cad0dcb4a155.jpg Евросоюз Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится

Финский президент Саули Ниинистьо заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Москва сама виновна в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на заявление, сделанное во вторник президентом Финляндии во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге на форуме, посвященном Арктике.

"Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Россия сама виновна в санкциях, которые против нее ввели после аннексии Крыма", – говорится в сообщении.

Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится.

Со своей стороны, Путин ответил, что "форум посвященный Арктике" и подчеркнул, что не хотел бы, чтобы из-за "не принятых вовремя мер или преступной бездеятельности Арктика превратилась в нечто вроде Крыма, а Крым – в пустыню". Также Путин добавил, что РФ имеет из-за санкций "значительно меньше" убытков, чем Европа.

Как известно, экономические санкции были введены против России США, ЕС и некоторыми другими странами весной 2014 года – после того, как РФ незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакты несколько раз расширялись и усиливались.

Напомним, что очень скоро Россия может официально перейти в категорию стран, находящихся под санкциями, что отразится на компаниях, которые ведут с ней бизнес. 

Кроме того, в апреле стало известно, что из-за новых санкций США в общей сложности российские миллиардеры за день потеряли больше 12 миллиардов долларов.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, Финляндия, Путин, санкции, аннексия Крыма, ниинистьо

Вы сейчас просматриваете новость " Президент Финляндии заявил Путину, что в "крымских" санкциях виновата Россия". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенаторы США подготовили законопроект, чтобы предотвратить вмешательство РФ в выборы США

3 апреля, 13:24

Законопроект предусматривает возможность введения ограничительных мер в разных сферах

США никогда не отменят санкции против России – Медведев

29 марта, 15:50

Медведев заявил, что последние 100 лет Россия практически всегда находилась под санкциями

Болгария поддержала Украину в противостоянии с Россией

29 марта, 10:52

В Киеве прошли украинско-болгарские политические консультации и был обсужден ряд вопросов

Только международное давление и усиление украинской армии заставят Кремль уступить – Порошенко

27 марта, 21:24

Президент считает, что Минские договоренности обеспечили создание мощной мировой коалиции в поддержку Украины

Россия может столкнуться с новыми санкциями США – Bloomberg

27 марта, 10:46

Республиканцы и демократы предложили ввести санкции против РФ еще до завершения расследования Мюллера

Генерал США заявил об угрозе блокады Одессы Россией

26 марта, 19:56

Бен Ходжес считает, что нужно создать "защитную сферу", чтобы избежать блокады

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Опасна ли рысь для человека?

Конец легенды: во Львове закрылся самый популярный ресторан

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Как сложилась судьба самого известного Шурика

Стало известно о доходах и имуществе Зеленского

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Способ моментально улучшить настроение рассказали психологи

Жена лучшего бомбардира Италии: от нее сложно отвести взгляд

Реал потерял Куртуа
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

"Корни": как изменились солисты группы за 17 лет

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)