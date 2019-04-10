Президент Финляндии заявил Путину, что в "крымских" санкциях виновата Россия

Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится

Фото: AFP

Президент Финляндии заявил Путину, что в "крымских" санкциях виновата Россия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d0d/cb4/5cad0dcb4a155.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d0d/cb4/5cad0dcb4a155.jpg 2019-04-10T00:23:00+03:00 Евросоюз Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится

Финский президент Саули Ниинистьо заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Москва сама виновна в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на заявление, сделанное во вторник президентом Финляндии во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге на форуме, посвященном Арктике.

"Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Россия сама виновна в санкциях, которые против нее ввели после аннексии Крыма", – говорится в сообщении.

Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится.

Со своей стороны, Путин ответил, что "форум посвященный Арктике" и подчеркнул, что не хотел бы, чтобы из-за "не принятых вовремя мер или преступной бездеятельности Арктика превратилась в нечто вроде Крыма, а Крым – в пустыню". Также Путин добавил, что РФ имеет из-за санкций "значительно меньше" убытков, чем Европа.

Как известно, экономические санкции были введены против России США, ЕС и некоторыми другими странами весной 2014 года – после того, как РФ незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакты несколько раз расширялись и усиливались.

Напомним, что очень скоро Россия может официально перейти в категорию стран, находящихся под санкциями, что отразится на компаниях, которые ведут с ней бизнес.

Кроме того, в апреле стало известно, что из-за новых санкций США в общей сложности российские миллиардеры за день потеряли больше 12 миллиардов долларов.

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