Президент Финляндии заявил Путину, что в "крымских" санкциях виновата Россия
Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится
Финский президент Саули Ниинистьо заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Москва сама виновна в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.
Об этом сообщает Yle со ссылкой на заявление, сделанное во вторник президентом Финляндии во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге на форуме, посвященном Арктике.
"Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Россия сама виновна в санкциях, которые против нее ввели после аннексии Крыма", – говорится в сообщении.
Финский президент также подчеркнул, что эти санкции буду действовать, пока позиция Москвы не изменится.
Как известно, экономические санкции были введены против России США, ЕС и некоторыми другими странами весной 2014 года – после того, как РФ незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакты несколько раз расширялись и усиливались.
Напомним, что очень скоро Россия может официально перейти в категорию стран, находящихся под санкциями, что отразится на компаниях, которые ведут с ней бизнес.
Кроме того, в апреле стало известно, что из-за новых санкций США в общей сложности российские миллиардеры за день потеряли больше 12 миллиардов долларов.
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