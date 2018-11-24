Президент Латвии сделал заявление по санкциям против России

РФ не делает никаких шагов для деэскалации конфликта, убежден Раймондс Вейонис

Санкции против России должны продолжаться до полного выполнения Кремлем положений минских соглашений. Об этом заявил 24 ноября президент Латвии Раймондс Вейонис на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве

"Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до момента полного выполнения минских договоренностей", – сказал глава Латвии.

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По его словам, блокада Азовского моря является очередным доказательством агрессивной политики Москвы, которая ничего не делает для деэскалации конфликта.

"Латвия решительно поддерживает позицию ЕС о непризнании незаконных выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, а также на неподконтрольных Украине территориях", – подытожил президент Латвии Раймондс Вейонис.

Напомним, Петр Порошенко встретился с президентом Латвии в Киеве. Глава государства сообщил о вручении латвийскому коллеге Ордена Ярослава Мудрого первой степени за весомый взнос в поддержку Украины.

Ранее президент Латвии сделал заявление по России и НАТО, отметив, что с РФ Альянсу нужно искать диалог поскольку никто не хочет возвращаться во времена холодной войны. Диалог важен, чтобы не возникало новой напряженности, сказал Вейонис.



