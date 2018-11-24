Президент Латвии сделал заявление по санкциям против России

Сегодня, 14:53

РФ не делает никаких шагов для деэскалации конфликта, убежден Раймондс Вейонис

Фото: AFP
Фото: AFP

Санкции против России должны продолжаться до полного выполнения Кремлем положений минских соглашений. Об этом заявил 24 ноября президент Латвии Раймондс Вейонис на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве

"Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до момента полного выполнения минских договоренностей", – сказал глава Латвии.

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По его словам, блокада Азовского моря является очередным доказательством агрессивной политики Москвы, которая ничего не делает для деэскалации конфликта.

"Латвия решительно поддерживает позицию ЕС о непризнании незаконных выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, а также на неподконтрольных Украине территориях", – подытожил президент Латвии Раймондс Вейонис.

Напомним, Петр Порошенко встретился с президентом Латвии в Киеве. Глава государства сообщил о вручении латвийскому коллеге Ордена Ярослава Мудрого первой степени за весомый взнос в поддержку Украины.

Ранее президент Латвии сделал заявление по России и НАТО, отметив, что с РФ Альянсу нужно искать диалог  поскольку никто не хочет возвращаться во времена холодной войны. Диалог важен, чтобы не возникало новой напряженности, сказал Вейонис.
Россия, Латвия, война, Порошенко, конфликт, деэскалация

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