Президент ПАСЕ призвала вернуть Россию в Ассамблею – Арьев

Большинство выступающих на Постоянном комитете в Париже сегодня были критически настроены к планам возвращения РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы. Фото: AFP

Президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье призвала на июньской сессии проголосовать за изменения в регламент Ассамбели, которые позволят вернуться российской делегации. Об этом в Facebook сообщил глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

"Министр по европейским делам Франции, которая начала председательствовать в Совете Европы, считает, что надо исходить из "кризиса в организации", но не иметь при этом "победителей или побежденных". Большинство выступающих на Постоянном комитете в Париже сегодня были критически настроены к планам возвращения РФ, но ... еще больше просто молчали. Просто молчали. Выступление дня принадлежит шотландскому лорду Фоксу, который спросил, была бы такая же реакция у Совета Европы, если бы оккупировали часть Финляндии, Норвегии или Франции", – написал он.

Как сообщил Арьев, главные дискуссии относительно возвращения России будут проходить 3, 24 и 25 июня. По его словам, позиции Киева ослабляет смена власти в Украине и отсутствие четкой позиции нового руководства.

"Грызня, преимущественно подковерная, внутри дипломатических и околодипломатических кругов, которая обострилась со сменой власти, эффективности украинским действиям на внешних территориях не добавляет. Но мы, в украинской делегации в ПАСЕ, не сдадимся. Даже если нас будет крайне мало", - написал Арьев.

Ранее Влпдимир Арьев объяснял, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но Комитет министров Совета Европы подготовил соответствующую почву для такого решения.

Как известно, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России.

Министры отдельно подчеркнули, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.

Они напомнили, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в бюджет организации.

Встреча Комитета министров СЕ проходила 16–17 мая в Хельсинки. Одной из тем был кризис в отношениях Совета Европы и России.

Напомним, что некоторые лоббисты России в ПАСЕ добиваются возвращения ее в состав организации, утверждая, что без Москвы ряд важных вопросов не может быть решен.

На этом фоне глава МИД Украины Павел Климкин обвинил такие страны в подрыве минских соглашений.

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