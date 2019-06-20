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При взрыве дома в Италии погибли три человека

20 июня, 13:14

Инцидент произошел ранним утром 20 июня

Фото: Pixabay

В Италии при взрыве жилого дома на севере страны погибли три человека – трагедия произошла в северной области Фриули-Венеция-Джулия, в городе Гориция.

Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов обрушившегося дома. Об этом со ссылкой на данные экстренных служб сообщает газета Repubblica.

Взрыв произошел 20 июня, в 04:20 утра по местному времени (05:20 по Киеву) в двухэтажном жилом доме в центре города. Причиной взрыва считают утечку бытового газа. Здание полностью обрушилось.

Как сообщалось, по меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, который произошел в столице Колумбии Боготе. Инцидент произошел в одном из домов в западной части города. Четыре человека погибли на месте, еще 10 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. В результате взрыва повреждения получили автомобили, проезжавшие мимо здания.


Ранее сообщалось, что Венесуэла частично открыла границу с Колумбией.

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Тег Италия, взрыв, погибшие

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Источник:

ТАСС

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