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Проститься с Шираком приедут лидеры 30 стран мира

28 сентября, 17:26

Среди тех, кто будет на церемонии - президент РФ Владимир Путин

Жак Ширак. Фото: REUTERS/Philippe Wojazer

Жак Ширак. Фото: REUTERS/Philippe Wojazer

На церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, который умер 26 сентября, приедут 30 глав государств и бывшие руководители Французской республики.

Церемонию и службу в церкви Сен-Сюльпис 30 сентября посетят, кроме действующего руководства страны, бывшие президенты Французской республики Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Олланд и Николя Саркози, сообщает Le Figaro.

Также на службе будут присутствовать около 30 глав иностранных государств и правительств. В частности, ожидается прибытие президента России Владимира Путина, а также президентов Италии Серджио Маттарелла и Конго Дени Сассу Нгессо.

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Свое присутствие подтвердили ливанский премьер Саад Харири, глава правительства Венгрии Виктор Орбан, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и бельгийский премьер Шарль Мишель.

Кроме того, будут присутствовать представители правительства и послы, а также главы Национального собрания и Сената.

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Подтвердила свое присутствие и французский политик Марин Ле Пен. По ее словам, она будет присутствовать на церемонии, поскольку является "председателем первой партии Франции, и вполне естественно, что я иду на похороны бывшего президента республики".

Напомним, что в 2011 году суд установил – в бытность мэром Парижа Жак Ширак создал около 30 фиктивных рабочих мест, "зарплату" которых переводили в его фонды – экс-президента признали виновным в коррупции и растрате госсредств и приговорили к двум годам тюрьмы условно.

Для украинцев будет нелишним напомнить, что экс-президент США Джордж Буш-младший в своих мемуарах написал, что на одной из встреч с ним Ширак заявил: "Украина – это часть России".

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